Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yoğun çalışmaları sırasında sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Malatya genelinde başlatmış olduğu çalışmalarla sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkayarak korona salgınının yayılmamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yoğun çalışmalarının yanında sokak hayvanlarının aç kalmamaları içinde uğraş veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekleri belirli aralıklarla önceden belirlenen alanlara bırakarak, hayvanların aç kalmalarının önüne geçiyor.

Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, sahipsiz bütün canlıların insanların ilgi ve sevgisine muhtaç olduğunu belirterek, "Yaşamları süresince insanlara muhtaç olan bu canlılara zarar vermeden ihtiyaçlarını karşılamalıyız. İhtiyaçlarını dile getiremeyen bu canlılar bizlere emanettir. 'İnsaf Et, İsraf Etme' sloganıyla toplanan yiyecekler ekiplerimiz tarafından belirli zamanlarda önceden belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına dağıtılmaktadır" dedi. - MALATYA