Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Sömestrda Bin 500 Kişiyi Saklıkent'e Taşıdı

Büyükşehir Belediyesi Sömestrda Bin 500 Kişiyi Saklıkent'e Taşıdı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sömestr boyunca Saklıkent Kayak Merkezi'ne düzenlediği toplu ulaşım seferleri büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Sömestrda Bin 500 Kişiyi Saklıkent'e Taşıdı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sömestr boyunca Saklıkent Kayak Merkezi'ne düzenlediği toplu ulaşım seferleri büyük ilgi gördü. Yarıyıl tatilinde toplam bin 500 kişi toplu ulaşımla Saklıkent'e taşındı.

Büyükşehir Belediyesi öğrenciler ve ailelere sömestr hediyesi olarak kar sürprizi hazırlayarak, Antalya'nın kış turizmi merkezi Saklıkent Kayak Merkezi'ne ek toplu taşıma seferleri koymuştu. Antalyalılar Saklıkent seferlerine büyük ilgi gösterdi. Her gün düzenlenen seferlerle Saklıkent'e ulaşan öğrenciler ve aileleri, tatilde kar keyfini yaşadı. Birçok vatandaş, toplu taşıma seferleri sayesinde Saklıkent'e ilk kez çıktıklarını söyledi.

İlk kez kar gördüler

Saklıkent'e ilk defa geldiğini söyleyen Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Evin Demirel, "Ailemle birlikte ilk defa Saklıkent'e geldik. İlk kez karla oynadım çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir tatil anısı oldu. Menderes Türel başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Saklıkent'e hareket geldi"

Saklıkent Kayak Merkezi'nin İşletmecilerinden Saim Sarı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ulaşım seferlerinin kayak merkezine hareket getirdiğine ifade ederek, " Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne buraya ulaşım imkanı sağladığı için teşekkür ederim. Sömestr tatilinde öğrenciler için ek seferler koydular, burası çocuklarla doldu taştı. Karayollarına da teşekkür ederiz, yollarımız hiç kapanmadı sürekli çalışma yaptılar. Antalya'da kar görmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Antalya, Güncel
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