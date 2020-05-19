Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte şampiyon antrenör ve sporcularının da bulunduğu kısa video ile kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte şampiyon antrenör ve sporcularının da bulunduğu kısa video ile kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda şampiyon sporcular da yer aldı.

Videoda Wushu dalında 20 kez Türkiye Şampiyonluğu, bir kez Avrupa üçüncülüğü, bir kez Dünya İkinciliği, iki kez Dünya Üçüncülüğü, üç kez de Dünya Şampiyonluğu bulunan Çiğdem Kiraz Şahin, Wushu ve Kickboks branşında Antrenör olan ve Wushu branşında 9 Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü, Kickboks branşında ise 10 Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Dünya Kupası Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan Hayriye Türksoy, Kickboks Dünya Üçüncülüğü, Uluslararası Şampiyonluk, 12 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Cihat Arı, Kickboks ve Wushu branşında 11 il derecesi, 6 Türkiye, 2 Uluslararası, bir Balkan ve bir Avrupa derecesi bulunan Zehra Yılmaz, Spor A.Ş.'de hem Okçuluk antrenörü hem de sporcusu olan, 4 yıldır Milli Takım'da ülkeyi başarı ile temsil eden bir çok Türkiye Şampiyonluğu bulunan, Gençler Türkiye Şampiyonluğu, Büyükler Avrupa Şampiyonluğu ve Takım Dünya Şampiyonluğu bulunan Gizem Elmaağaçlı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcuları yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yüzlerce lisanslı ve on binlerce sporcunun 19 Mayıs Bayramını kutluyoruz. Kurtuluş Savaşının bir bakıma meş'alesini yakmış bu anlayış içinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm geçmişlerimizi minnetle yad ediyoruz. Gençlerimiz bu coşkuyu tabii ki 19 Mayıs etkinliklerini dışarıda kutlayamıyorlar onlar bu coşkuyu evde yaşayacak kapasitede. Biz onlara daha güzel bir gelecek daha güzel bir ortam hazırlamak için çalışıyoruz. Yeter ki evlerinde bu sevincimizi paylaşsın, ay yıldızlı Türk bayrağımıza değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmenin duygusunu tadacağız. 2021'de bu coşkuyu gümbür gümbür yaşayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Lisanslı sporcularımızın arasında Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu olan gençlerimiz var inşallah bu sayının daha da artması için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Sporcular verdikleri mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar? Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı         
13:24
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir         
13:09
Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi         
13:04
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı         
12:58
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:53
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi         
12:34
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar? Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?         
12:22
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı         
12:16
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak         
12:14
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü         
12:00
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu         
11:57
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:49
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı         
11:38
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü         
11:17
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur         
11:15
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı? Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?         
10:50
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 15:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]