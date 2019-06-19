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Büyükşehir Belediyesi spor salonu yaptıracak

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Köşk Mahallesi'ne hayırsever Osman Ulubaş tarafından yapılan ilkokul ve anaokulunun yanına spor salonu yaptıracağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi spor salonu yaptıracak, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Köşk Mahallesi'ne hayırsever Osman Ulubaş tarafından yapılan ilkokul ve anaokulunun yanına spor salonu yaptıracağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili, şehirdeki hayırseverlik kültürünün Kayseri'nin en önemli özelliklerinden olduğunu belirtti.
Hayırseverlerin özellikle çocukların eğitimine çok önemli katkıda bulunduklarını aktaran Büyükkılıç, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de yaptıkları yatırımlarla hayırseverler şehrinin hayırsever kurumları olduğunu kaydetti.
Bu kapsamda Köşk Mahallesi'ne spor salonu yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Köşk Mahallesi'nde belirlediğimiz eğitim alanına hayırseverlerimizden Osman Ulubaş'ın yaptırmakta olduğu 24 derslikli Osman Ulubaş İlkokulu ile 8 derslikli anaokulunun yanında spor salonu yaptırıyoruz. Toplam inşaat alanı 880 metrekare olan spor salonunun yapımı hızla devam ediyor. İçerisinde 90 kişilik tribünü de bulunacak olan spor salonunu en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunacağız."
Büyükkılıç, eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini, çocuklar için yatırımlarda hız kesmeyeceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Memduh Büyükkılıç, Köşk, Kayseri, Güncel
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