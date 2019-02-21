Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Sporcularının Başarısı

Büyükşehir Belediyesi Sporcularının Başarısı

31 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 yaş altı bayrak takım yarışlarında erkeklerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi takımı, birinciliği elde ederek, Gaziantep'e altın madalya ile döndü.

U–18 kategorisinde 12 takımın yarıştığı kros liginde, Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü ikinciliği, Batman Petrolspor ise üçüncülüğü elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, geçen sene Gaziantep'te düzenlenen yarışmalarda ikinci olmuştu.

Karatede ikincilik geldi

Diğer yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sporcusu Eren Akkurt, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Federasyonu Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
41 şehirden 329 erkek, 165 kadın sporcunun yarıştığı şampiyonada, büyük erkeklerde Kocaeli'den Enes Bulut'a yenilen Eren Akkurt ikincilik elde etti. Üçüncülüğü Bursa'dan Oğuzhan Kaçır'ın aldığı şampiyonda, dördüncülüğü ise Sakarya'dan Fatih Şen kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor
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