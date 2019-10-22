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Büyükşehir Belediyesi sporu sevdiriyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve özellikle de çocukların spora yönelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi, sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve özellikle de çocukların spora yönelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor AŞ'nin çocuklara yönelik önemli etkinliklerinden olan "Spor AŞ Bizim Okulda" etkinliği bu kez Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu'nda yapıldı.

"Spora Minik Adımlar", "Spor AŞ Bizim Okulda" gibi etkinliklerle sporu eğlenceye dönüştüren Spor AŞ, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin büyük keyifle katıldığı etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu ve Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da izledi.

Müzik ve spor eğitmenleri eşliğinde okul bahçesinde sabah sporu yapan öğrenciler daha sonra oluşturulan parkurlarda hem spor yaptılar hem de eğlenceli bir gün geçirdiler.

Fatih Sultan Mehmet, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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