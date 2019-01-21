Büyükşehir Belediyesi Stadyumun Yaya Ulaşım Sorununu Çözdü!

Maç günleri taraftarların stada giriş ve çıkışta yaşamış oldukları sorunlara duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, çelik merdivenlere ek olarak yeni şehir stadyumunun doğu girişine 8 metre genişliğinde bordürlü merdiven yaptı. Kaldırım çalışmalarıyla birlikte stadyuma ulaşım kolaylaştı.

BETON VE ÇELİK MERDİVENLERLE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi yetersiz kalan merdivenlere ek olarak 2 metre genişliğinde çift kollu çelik merdiven ile stadın doğu kısmındaki girişine 7 metre genişliğinde yeni merdivenler yaparak Süper Ligin ikinci yarısına yetiştirdi.

Yeni stadyumun hizmete girmesi ile birlikte istinat duvarının doğu tarafına ve trambüs durağının olduğu kısma 1.5 metre genişliğinde iki adet merdiven yapılmıştı. Maç günleri yetersiz kalan, giriş ve çıkışlarda sıkıntılar yaşanması üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut merdivenlere ek olarak biri 2 metre genişliğinde çift kollu çelik merdiven, diğeri ise 7 metre genişliğinde yine çelik bir merdiven yapıldı.