Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Planı tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin 5 yıllık dönemini kapsayan stratejik planlarını anlattı. Stratejik planlar çerçevesinde birçok alanda konunun aktörleriyle çalıştaylar düzenlediklerini belirten Seçer, "Onların görüşleri ve o toplantılardan çıkan raporlar doğrultusunda stratejik planımızı hazırladık" dedi.



Başkan Seçer, meclis üyeleri ile bir araya gelerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı düzenledi. 2020-2024 Stratejik Plan çerçevesinde yapılan çalışmaları meclise sunmadan önce değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Seçer, "Katılımcı demokrasi anlayışımızla Stratejik Plan hazırlık çalışmamıza başladık ve sağlık, tarım, fen işleri, yol işleri, kadın, dezavantajlı gruplar, spor, sanat, kültür gibi birçok alanda çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylara her alanın, her konunun aktörlerini, sivil toplum örgütlerini, otoritelerini davet ederek, onların görüşleri doğrultusunda, o toplantılardan çıkan raporlar doğrultusunda Stratejik Planımızı hazırladık" diye konuştu.



"Bundan sonra bir redaksiyona ihtiyaç duyulursa onları da yapabileceğiz"



Çalıştaylardan çıkan değerlendirmelerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Seçer, meclis üyelerine sunacakları stratejik planda bir redaksiyona ihtiyaç duyulursa onları da yapabileceklerini söyledi. Seçer, "Meclisimiz bizim için önemli. Bu kenti beraber yönetiyoruz, kararları hep beraber alıyoruz. Sizlerin onaylamadığı hiçbir kararı benim uygulamaya koyma şansım yok. Meclis kararı almamız gerekiyor. Burada matematiksel olarak kabul sayısının salt çoğunluğu oluşturulması gerekir. Bazı kararlar da üçte iki çoğunluğa gereksinim duyabilirsiniz ama esasa girdiğimiz zaman meclisin önemi, alınan kararların özellikle oybirliğiyle, mutabakatla alınan kararların çok daha gerçekçi, çok daha kentin yararına olabilecek kararlar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"Kente değer katmak istiyoruz"



Farklı görüşlerden çıkan sonuçların kendi yollarını aydınlattığını kaydeden Seçer, "Farklı görüşlerin, çatışmaların çıkaracağı kıvılcımlar, bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bize doğru yolu gösteriyor. Burada amaç yasak savmak, kendi yönetiyormuş gibi yapmak, '5 yıl sonra seçimi nasıl kazanırız' onun hesabını yapalım, kararları da siyasi olarak alalım, bizi gerisi ilgilendirmez değil. Bu anlayış kente bugüne kadar çok şeyler kaybettirmiş. Biz aynı anlayışla devam edersek bu kent kaybetmeye devam edecek. Biz kazanmak, sonuç almak, kente değer katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kararları beraber alalım"



Bu dönemde hep birlikte çok önemli hizmetlerin altına imza atabileceklerini vurgulayan Seçer, "Bunu hep beraber yapabiliriz. Bunu zaten benim tek başıma gerçekleştirme şansım yok" diyerek, meclis üyelerine kararları beraber alma çağrısı yaptı. Seçer, "Benimle beraber aldığımız kararlarda memnun edemediğimiz kitlelerin tepkilerini absorbe edecek bir güç birikimi etrafımda olmazsa, belediye başkanı olarak sıkıntı yaşarım. Bu sebeple kararları beraber alalım. Toplumdan bir geri tepkime gelecekse beraber göğüsleyelim. Toplumdan olumlu bir hava, bir alkış, bir takdir gelecekse bu hepimizin olsun. Artık medeni dünyada siyaset kavga ederek değil, uzlaşılarak yapılıyor. Koalisyon olacağına, güçlü olandan yana olma anlayışının Türkiye'de yerelden başlayarak değişmesi gerekiyor. Biz bunu Mersin'de başlattık" şeklinde konuştu.



"Mecliste bütün partilerin desteğiyle birçok kararı çıkardık"



Gergin ortamlarda faydalı fikirlerin üretilemeyeceğine ve kentte yararlı hizmetler yapılamayacağına işaret eden Seçer, "Kavgayla, dövüşle bunu yapamayız. Herkesin siyasi görüşü, etnik yapısı, inanç grubu, meşrebi, bir yaşam biçimi vardır. Onlar o bireyin onurudur, şerefidir. Siyasi görüşü de öyledir. Biz kimseyi bir başka siyasi kurumda siyaset yapıyor diye, bizden farklı düşünüyor diye incitemeyiz. Herkesi kucaklamak zorundayız. İşte demokrasi bu. Bunu 6 aydır yaptığımıza inanıyorum. Mecliste sizlerin desteğiyle, bütün partilerin desteğiyle birçok kararı çıkardık. Bunları bir bir uygulamaya koyuyoruz. Bunlar hizmet olarak yurttaşlarımıza dönecek. Hiçbir mecliste birbirimizi rencide edecek bir hitaba ben rastlamadım. Hiçbir arkadaşımız bunu yapmadı. Bundan sonra da böyle devam etmesini arzu ediyorum. Bir başkan olarak bunu da ben sağlamak zorundayım. Başta Mersin'in huzuru için, sonra Türkiye'de şu anda herkesin arzu ettiği huzurun tesis edilmesi için, hiç olmazsa bir belediye başkanı olarak, Mersin'den başlatma adına ben bunu sağlamak zorundayım" dedi.



"Bu planda önemli emek var"



Stratejik Planın önemli olduğunu ve bu işi yapma zorunlulukları bulunduğunu ifade eden Seçer, "Ama diğer taraftan da bunu reel anlamda ortaya koyarak, belediyemizin mevcut kaynaklarını en rasyonel, en etkin şekilde kullanarak bir stratejik planı hazırlarsak, çok önemli hizmetler, çok başarılı işler yapabiliriz. Biz bu bilinçle stratejik planı hazırladık. Hayal ürünü ve göz boyama amaçlı, kes yapıştır yöntemi ile yapılmadı. Bu planda önemli emek var. Günler verildi, çalıştaylar yapıldı. Bu planda, belli bir bütçemiz var, seçilirken yurttaşlarımıza vaat ettiğimiz hizmetler var. Bu çalışmaları hangi program çerçevesinde, hangi zaman dilimi çerçevesinde, ne kadar bir kaynak ayırarak, kaynağın noktasını göstererek, titizlikle yaptık. 6 ay içerisinde de tüm samimiyetimle söylüyorum, zaman mesai mefhumu tanımadan, elimizden geleni değil, gereğini yaparak sürekli iyileştirme yapmaya gayret ettik ve bu noktalara geldik. Bundan sonra da çok daha süratle yol alacağımızı görüyorum ve inanıyorum. Şimdi bu zor şartlar altında, mevcut bütçe ile yapabileceğimiz hizmetler, rutin hizmetler. Herkesin beklediği temizlik, yol asfaltlanması, asfaltların tamiri, bazı sosyal faaliyetler, sosyal yardımlar. Ama son derece önemli olan sıra dışı bir yatırımı, vatandaşlarımızın bizden beklediği sıra dışı işleri bu bütçelerle yapmamız mümkün değil" diye konuştu.



"Bulmaya uğraştığımız finans kaynakları, beceri, araştırma ve proje istiyor"



Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden söz ederek, büyük yatırımları hayata geçirebilmeleri için mutlaka kaynak oluşturma zorunlulukları bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Geçen yılın bütçesi 2 milyar 255 milyon TL. Bizim bu yıl yaptığımız bütçe 2 milyar 254 milyon TL. Daha gerçekçi bir bütçe. Biz bunu 2,5 da 3 de yapabilirdik. Kimse 'niçin yapıyorsun' demezdi. Ama performansın düşük çıkar, gerçekleştiremezsin. Bütçe gerçekleştirme oranı arzu edilen noktalara erişemez. Bizim büyük yatırımların altına imza atabilmemiz için mutlaka kaynak oluşturmamız gerekiyor. Bu kaynaklar da var. Özellikle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinin yaptığı altyapı yatırımlarında bu finansmana çok daha rahat erişebiliyorsunuz. Kanalizasyon yaparsınız, arıtma yaparsınız, su isale hattı yaparsınız, içme suyu şebeke projesini gerçekleştirirsiniz. Dünyada çok farklı referanslarla, farklı finansmanlara ulaşabiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, gelir getiren yatırımlardır. Bir tanesi şu anda Mersin'in gündeminde olan Metro Projesi. Bunlara da ulaşabiliyoruz. Bizim için önemli olan, bu uğraştığımız finans kaynaklarının bizlere maliyetinin makul olması. Bulmaya uğraştığımız finans kaynakları, beceri, proje ve araştırma istiyor."



"Hep beraber çok önemli yatırımların altına imza atacağımızı düşünüyorum"



Geçtiğimiz günlerde Fransız Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirdikleri toplantıdan söz eden Seçer, "Bu bizden daha önce başlatılmış bir çalışma ama neticelenmemiş. Görüşmeleri süratlendirdik, süratle de yol aldık. Mezitli'de gerçekleştireceğimiz içme suyu projesi için 24 milyon Euro hibe kredisi konusunda görüşmelerimizi noktaladık sayabilirim. Önümüzdeki günlerde son aşaması olan protokol neticelenecek ve hibe kredisine kavuşacağız. Bu projeleri bizim kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirme şansımız yok. İşte böyle hibe kredilerine göndermemiz lazım. Mersin'de çok sayıda Suriyeli misafirimiz var. 200 bin kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı. Bu da önemli bir idari zafiyet, hizmet zafiyeti ortaya çıkarıyor. Bizim kaynaklarımız 1 milyon 800 bin nüfuslu Mersin'e göre geliyor. Biz bu gelirleri 1 milyon 800 bin nüfusa göre kullanıyoruz, ancak nüfus minimum 2 milyon 100 bin, 2 milyon 200 bin. Buna göre de bu kaynağı kullanmamız lazım. Diğer taraftan çevreye yapacağımız yatırımlar çok önemli. Küresel ısınma, iklim değişikliği dünyanın sorunu. Bunları minimize edecek yeni nesil yatırımların altına imza atabilirsek, bu konuda önemli yatırımları bölgemize çekebiliriz. Bu konularda önemli bir yapı ve ekip oluşturabiliyorsak, bu hibe kredileri bölgemize çekebiliriz ve bunları da yapacağız, yapıyoruz, önemsiyoruz. Hep beraber çok önemli yatırımların altına imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Seçer'in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Strateji Gelişme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sibel Toprak Yalçın, taslak sunumu meclis üyelerine anlattı. - MERSİN