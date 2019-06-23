Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı 24 saat mesai yapıyor
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Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı 24 saat mesai yapıyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince kentte etkili olan yağışlara yönelik ihbarların 24 saat değerlendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı 24 saat mesai yapıyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince kentte etkili olan yağışlara yönelik ihbarların 24 saat değerlendirildiği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara meteorolojik bilgileri anlık Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aracılığıyla sosyal medya hesaplarından iletilirken, gelen ihbarlara da anında müdahale edildi.
Sahada nöbet tutan belediye ekipleri, su taşkınları sonrası biriken suyun tahliyesi edilebilmesi için çalıştı.
İtfaiye Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler vatandaşa destek oldu.
Belediye ekipleri, Gölbaşı Türksat mevki ile Bala Abazlı Mahallesi'nde etkili olan yağış sonrası meydana gelen su baskınlarına müdahale etti.
İş makinelerinin çalışmalarını hızlandırdığı bölgede hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da şiddetli yağışta zarar gören yerlerde çevre güvenliğini sağlayan ekipler temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Suların taşındığı kanalların tıkanarak taşkınlara neden olmaması için kanal temizliği de yapan ekipler, taş, kum, moloz ve ağaç dallarını da kaldırarak, yolları araç trafiğine açıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Afet Koordinasyon Merkezi, Ankara, Güncel
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