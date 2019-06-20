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Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

Kocasinan Bulvarı'nda yer alan Fuzuli Kavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak. Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı'nın Kayseri- Sivas istikameti 21 Haziran Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas- Ankara istikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Çalışma süresince sürücüler Eski Hal önündeki Alsancak Sokak'tan Bekir Yıldız Bulvarı'na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı'na çıkabilecekler. Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Sivas, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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