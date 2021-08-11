Üye Girişi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI

11.08.2021 16:01

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri için hayati öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanlarının temini için Süt Üreticileri Birliği'yle iş birliği protokolü imzaladı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri için hayati öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanlarının temini için Süt Üreticileri Birliği'yle iş birliği protokolü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Süt Üreticileri Birliği arasında kent genelindeki süt üreticilerinin ürün kalitesinin artırılması ve ek desteklerden faydalanabilmesi için büyük öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanları teminini içeren iş birliği protokolü Büyükşehir Belediyesi'nde imzalandı. İmza törenine, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ile Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, Denizli'de süt analiz laboratuvarı kurulması konusunu Başkan Zolan'a ilettikleri ilk andan itibaren kendilerine büyük destek verildiğini söyledi.

Başkan Osman Zolan ise, üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtip, Denizli'deki bu eksikliğin giderilmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten zor şartlar altında üretme konusunda gayret sarf eden insanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Burası küçük üreticilerin laboratuvarı olacak. Sütlerin standardı ve içerik analizi yapılabilir duruma gelecek. En kısa zamanda bu laboratuvarımızı hayata geçirmeyi ve birliğimizle birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Bu noktada yaptığımız iş, süt analiz laboratuvarı ve ekipmanları desteği ile üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bir nebze de olsa nefes verecektir. Bundan sonra da çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretme konusunda el ele, kol kola tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz dedi. Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve Altınbaş tarafından imzalandı.

Süt analiz laboratuvarının kurulması ile ek desteklerden yararlanabilmek için süt kalite analizlerini başka şehirlerde yaptırmak zorunda kalan veya imkanı olmadığı için analizlerini şehir dışında yaptıramayan Denizlili süt üreticileri büyük bir çileden kurtulacak. Denizli genelinde 22 bin süt üretim işletmesinin bulunduğu belirtilirken, söz konusu işletmeler içerisinden yaklaşık 1000'inin şehir dışında süt analizlerini yaptırarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sütün kalite kriterlerine göre verilen ek desteklerden yararlanabildiği ifade edildi. Denizli'de kurulacak süt analiz laboratuvarı ile söz konusu ek desteklerden faydalanamayan 21 bin işletmenin önünün açılacağına dikkat çekildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süt Üreticileri Birliği, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Tufan Premier Lig'de forma giymek istiyor! 16:07 Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Tufan Premier Lig'de forma giymek istiyor! 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 15:59 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu 15:38 Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu
Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! 15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü 15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! 14:54 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! 13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!

Son Dakika Haberleri
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:07 Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Tufan Premier Lig'de forma giymek istiyor!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
15:48 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı
15:31 Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!
15:25 Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi
15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
15:09 Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı         
16:02
Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı         
15:49
Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:32
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar         
14:58
Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı! Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!         
14:45
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
13:54
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 16:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement