BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜT ANALİZ LABORATUVARI YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI - Son Dakika

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri için hayati öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanlarının temini için Süt Üreticileri Birliği'yle iş birliği protokolü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Süt Üreticileri Birliği arasında kent genelindeki süt üreticilerinin ürün kalitesinin artırılması ve ek desteklerden faydalanabilmesi için büyük öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanları teminini içeren iş birliği protokolü Büyükşehir Belediyesi'nde imzalandı. İmza törenine, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ile Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, Denizli'de süt analiz laboratuvarı kurulması konusunu Başkan Zolan'a ilettikleri ilk andan itibaren kendilerine büyük destek verildiğini söyledi.

Başkan Osman Zolan ise, üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtip, Denizli'deki bu eksikliğin giderilmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten zor şartlar altında üretme konusunda gayret sarf eden insanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Burası küçük üreticilerin laboratuvarı olacak. Sütlerin standardı ve içerik analizi yapılabilir duruma gelecek. En kısa zamanda bu laboratuvarımızı hayata geçirmeyi ve birliğimizle birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Bu noktada yaptığımız iş, süt analiz laboratuvarı ve ekipmanları desteği ile üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bir nebze de olsa nefes verecektir. Bundan sonra da çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretme konusunda el ele, kol kola tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz dedi. Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve Altınbaş tarafından imzalandı.

Süt analiz laboratuvarının kurulması ile ek desteklerden yararlanabilmek için süt kalite analizlerini başka şehirlerde yaptırmak zorunda kalan veya imkanı olmadığı için analizlerini şehir dışında yaptıramayan Denizlili süt üreticileri büyük bir çileden kurtulacak. Denizli genelinde 22 bin süt üretim işletmesinin bulunduğu belirtilirken, söz konusu işletmeler içerisinden yaklaşık 1000'inin şehir dışında süt analizlerini yaptırarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sütün kalite kriterlerine göre verilen ek desteklerden yararlanabildiği ifade edildi. Denizli'de kurulacak süt analiz laboratuvarı ile söz konusu ek desteklerden faydalanamayan 21 bin işletmenin önünün açılacağına dikkat çekildi.