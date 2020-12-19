Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor

19.12.2020 15:16
Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettirmeye gelen 7 bin 700 taksici esnafını yalnız bırakmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettirmeye gelen 7 bin 700 taksici esnafını yalnız bırakmadı. Ankara Zabıtası, sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini kalibre ettirmek için uzun kuyruklar oluşturan taksici esnafına su, çay ve çorba ikramında bulunarak, hijyen seti dağıttı. Pandemi sürecinde hijyen desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi taksileri ayrıca dezenfekte etti.

Korona virüs salgının başladığı ilk günden bugüne kadar toplum sağlığını korumak için Başkent esnafına ve vatandaşlara ücretsiz hijyen desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında da bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkent'in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettiren taksici esnafını yalnız bırakmayan Ankara Zabıtası, soğuk havada bekleyen taksici esnafına çay, su ve sıcak çorba ikramında bulundu.

4 noktada taksilere hijyen uygulaması ve hijyen seti desteği

Kalibrasyon işleminin uygulandığı Altındağ İskitler, Seçim Sokak, Yenimahalle Tazminat Caddesi ve Yayın Sokak'ta bulunan taksiler Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. ekipleri tarafından ayrıca dezenfekte edildi.

Altındağ İskitler'de taksici esnafına yönelik hijyen desteği çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cuma akşamından pazar akşamına kadar Ankara'da 4 ayrı noktada 7 bin 700 taksiye taksimetre ayarı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasında taksici esnafımız için neler yapabileceğimizi düşündük. Taksimetrelerini ayarlatmaya gelen esnafımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz, kurulan çadırlarda çay, su ve çorba gibi ikramlarda bulunuyoruz. Dezenfektan ve maske dağıtıyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sayede de hemşehrilerimizin sağlığına katkıda sunabileceğimizi düşünüyoruz."

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak da Büyükşehir Belediyesinin pandeminin ilk gününden itibaren her türlü hijyen desteğini sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Taksilerimize taksimetre ayar işlemine başladık. 4 ayrı noktada bize her türlü lojistik desteği veren, esnafımıza maske, dezenfektan desteği sunan ve araçlarımızın dezenfekte edilmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve tüm ekibine teşekkür ederiz."

Esnaftan büyükşehir belediyesi'ne teşekkür

Başkentte alınan önlemlerle esnafa yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden taksici esnafı ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi.

Ali Çatıkkaş, "Halk sağlığı için büyük önem arz eden şeffaf panelleri ücretsiz olarak taksilerimize uygulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesine ve verdiği hijyen desteğine çok teşekkür ederiz" derken Sinan Ünsal, "Sabahın erken saatlerinde sıra beklerken verilen bu hizmetler biz taksicilere bir güzelliktir. Çorbamızı, çayımızı ikram ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Efrail Özgü ise "Dezenfektan ve maske verildiği gibi araçlarımızın içini dezenfekte edip ellerinden geleni yaptılar. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı - ANKARA

Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış         
14:34
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 15:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei