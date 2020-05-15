Büyükşehir Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksileri dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Virüsle mücadele sürecindeki en önemli ihtiyaçlardan olan maske ve dezenfektanı kendi bünyesinde üreterek sorun yaşanmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, ürettiği dezenfektanları toplum sağlığını gerektiren yerlerde kullanıyor.

Ulaşımın daha sağlıklı sürdürülmesi için de yoğun çalışma yapan belediye, Kayseri'de faaliyet gösteren taksilerin tamamının dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Dünya Ticaret Merkezi önünde yapılan çalışmalarda kentteki yaklaşık 800 taksi faydalanıyor.