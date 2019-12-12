Büyükşehir Belediyesi TAMP'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi TAMP'ta - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi TAMP'ta

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Personeli, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal müdahale desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi TAMP'ta, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Personeli, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal müdahale desteği sağlayacak.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personeli, acil durumlara psikososyal müdahale desteği sağlamak üzere eğitim aldı. Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikolog ve sosyal hizmetler uzmanların tarafından verilen eğitimde acil durumlarda farkındalığı arttırmaya yönelik psikososyal destek planlaması, temel kavramlar, müdahale araçları ve psikososyal destek ilkeleri konu başlıkları uygulamalı anlatıldı. Türkiye'de ve Antalya'da sıklıkla görülen afetler hakkında da detaylı bir şekilde bilgilendirilen personel yaşanabilecek olası afet ve acil durumlarda vatandaşlar ile yakından ilgilenerek farkındalık oluşturabilecek. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak
Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz

Son Dakika Haberleri
19:56 Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
19:54 Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü - Son Dakika
19:53 İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
19:50 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas - Son Dakika
19:50 Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi TAMP'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]