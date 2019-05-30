Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi imzaladı
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Memur ve sözleşmeli memur statüsünde görev yapan personeli kapsayan, kazanılmış sosyal hakları içeren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
ile Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yasemin Noyan tarafından imzalandı.
Sözleşmenin imzalanmasından önce Mızraklı, konuklarıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirirken, sözleşmenin imzalanmasının ardından taraflar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - DİYARBAKIR
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