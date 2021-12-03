BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI'NDA AYDIN'I TANITIYOR

2-4 Aralik 2021 tarihleri arasinda gerçeklesen 15. Travel Turkey Izmir Uluslararasi Turizm Fuar ve Kongresi kapilarini açti. Dünyanin pek çok ülkesinden binlerce firmanin katildigi ve on binlerce ziyaretçinin katildigi fuarda yerini alan Aydin Büyüksehir Belediyesi; kentin dogal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanitiyor.

Ülkemizde turizmin ilk basladigi yerlerden biri olarak kabul edilen ve Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarindan birine sahip olan Kusadasi, antik kenti Apollon Tapinagi ve essiz kiyilari ile bilinen Didim, Dünya Kültür Mirasi olan Aphrodisias ile birlikte Priene, Magnesia, Tralleis ve Nysa gibi antik kentleri olan Efeler Diyari Aydin, Büyüksehir Belediyesi temsiliyeti ile binlerce ziyaretçiye anlatiliyor.

Hedef turizmi tüm yila yaymak

A holü D106 nolu standinda konuklarini agirlayan Büyüksehir Belediyesi, turizm sektörünün önde gelen profesyonelleri ve fuarin katilimcilari ile ayni platformda bir araya geliyor. Sürdürülebilir turizm hedefiyle turizmi tüm yila yaymak için kentin tarihi zenginlikleri ön plana çikartiyor. Büyüksehir Belediyesi standinda turizmciler ile görüsmelerin yapilacagi alanlar, ikramlarin ve tanitim materyallerinin yer aldigi masalar, Latmos'un 3D sanal gerçeklik gözlügü online olarak gezildigi simülasyon ile canli müzik ve zeybek gösterileri yer aliyor.

Aydin'in lezzetleri begeni topladi

Tüm bunlarla birlikte, kentin dogal lezzetleri de katilimcilarin begenisine sunuldu. Alternatif turizm seçeneklerini gelistirmek adina gastronomi turizmi içinde tanitimlar yapilirken; katilimcilara zeytin, incir, kestane, zeytinyagi ve kabak tatlisi ikramlari yapiliyor.

Baskan Çerçioglu: Aydin'i en etkili sekilde taniyoruz

Aydin'in tarihi, kültürel ve dogal degerlerini fuar araciligiyla binlerce katilimciya tanittiklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu, "Çok güzel bir stant olusturduk ve Aydin'i en etkili sekilde temsil ediyoruz. Bir yanda yöresel lezzetlerimiz bir yanda kültürel ve tarihi zenginliklerimiz var. Katilimcilarin ilgisinin oldukça yogun oldugunu görüldü. Bu da bizleri sevindiriyor. Herkesi mevsim ayirt etmeksizin 'Gökyüzünün Altindaki En Güzel Yeryüzü'ne bekliyoruz. " dedi.

"Örnek alinacak bir stant"

Fuara Düzce Belediyesi'nden katilan Nurullah Yildiz "Aydin Büyüksehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmis, bütün degerlerini bir stantta toplamis. Özellikle tarihi ve kültürel faaliyetlerini burada duyurmaya çalismasi, yöresel yiyeceklerin tanitilmasi ilgimizi çekti. Örnek alinacak bir stant, gerçekten emek veren verenleri ve belediye baskanini tebrik ediyorum. " dedi.

"Büyüksehir Belediye Baskanini çok begeniyorum"

Fuar ziyaretçi olarak katilan Seher Kinali, "Stant çok güzel, tüm ürünlerinizi görüyorum zaten Aydin'in daglarin yag ovalarindan bal akar. Büyüksehir Belediye Baskanini çok begeniyorum ve çok takdir ediyorum. Turizm yönelik çalismalarini da çok begeniyorum. Basarilar diliyorum. " dedi.

"Arapapisti Kanyonunu bilmiyordum"

Fuara Ayvalik'tan gelerek katilan ailecek Gürkan ailesi kizlari "Arapapisti Kanyonunu bilmiyordum, buradaki bilgilendirmeler dogrultusunda gördüm ve simdi gitmeyi isterim gayet güzel görünüyor. Gezip görmeden buradan izleyerek ve buradaki arkadaslarda çok yardimci oluyorlar. Antik kent oldugunu biliyordum ama bu kadar anitlar ve mezarlar oldugunu bilmiyordum açikçasi gezip görmemistim. Simdi gitmeyi isterim. " derken baba Ahmet Gürkan ise "Stant güzel, Ege'yi yansitan efeler olmasi daha bir hos hava vermis. Dolastigimiz standlar arasinda Egeli olarak gurur duyduk. " seklinde konustu.