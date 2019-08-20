Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini karşılıyor, rehberlik yapıyor
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Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini karşılıyor, rehberlik yapıyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanıp kayıt için Antalya'ya gelen öğrencilere rehberlik ve ulaşım hizmeti sunmak üzere Otobüs Terminali'nde 'Üniversitesi Öğrencileri Danışma Noktası' kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini karşılıyor, rehberlik yapıyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanıp kayıt için Antalya'ya gelen öğrencilere rehberlik ve ulaşım hizmeti sunmak üzere Otobüs Terminali'nde 'Üniversitesi Öğrencileri Danışma Noktası' kuruldu. Öğrenciler, otobüsten iner inmez gülen yüzlerle karşılanıp sıcacık çorba ikram ediliyor ardından kayıt için kampüse ücretsiz servisle götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, üniversite eğitimi almak için Türkiye'nin dört bir tarafından Antalya'yı tercih eden öğrencileri terminalde karşılayarak "hoş geldiniz" diyor. Otobüs Terminalinde kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversitesi Öğrencileri Danışma Noktasında, Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanına servis araçlarıyla ulaşımları sağlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan sıcak çorba, Antalya'ya ayak basan öğrencilere ikram ediliyor. Kahvaltılarını çorbayla yapan gençler, yetkililer tarafından bilgilendirildikten sonra Büyükşehir Belediyesine ait servisle ücretsiz olarak Akdeniz Üniversitesi Kampüsüne ulaştırılıyor.

Öğrenci ve aileler sıcak karşılama nedeniyle, "Otobüsten iner inmez, böyle bir hizmetle karşılanmak çok güzel. Sıcacık çorbamızı içtik. Üniversite kampüs alanına kadar da ücretsiz götürülüyoruz. Muhteşem bir hizmet" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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