Büyükşehir Belediyesi "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri" başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca, üniversite hayali kuran öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.

21 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında Kayseri Kalesi'nde hizmet verecek KAYMEK uzmanları, aynı tarihlerde 09.00 - 17.30 saatleri arasında ise KAYMEK İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya Gökalp tesislerinde öğrencilere talepleri doğrultusunda üniversite tanıtımı ve tercih rehberliği hizmeti sunacak.

KAYMEK, 2021 yılında Kayseri Kalesi içerisinde yaklaşık 1100 öğrenciye tercihlerini doğru yapması için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermişti.