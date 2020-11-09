Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı - Son Dakika

Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı

09.11.2020 15:04
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamak amacıyla 'Van kilimleri' kataloğunu çıkardı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamak amacıyla 'Van kilimleri' kataloğunu çıkardı.

Kentin gelişimi adına belediyecilik çalışmalarını titizlikle yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin gelişimi içinde birbirinden güzel projeleri hayata geçiriyor. Daha önce kentin tarihini ve kültürünü anlatan 12 ciltlik kitap setinin basımını yapan büyükşehir belediyesi, şimdide Van kilimlerinin tanıtım kataloğunu çıkardı. Çalışma sayesinde büyükşehir belediyesinin kilim atölyelerinde dokunan kilimler kayıt altına alınırken, motif ve desen isimleri de 111 sayfalık katalogda fotoğraflarla tek tek anlatıldı.

Her ilmeğinde alın teri, her motifinde bir hikaye barındıran Van kilimlerini dünyaya tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Kentin ötelenmiş belediyecilik hizmetlerini son sürat yapmaya devam ederken bir taraftan da kültür ve sanat adına çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında daha önce kentin tarihini ve kültürünü anlatan 12 ciltlik kitap setinin basımını yapmıştık. Şimdide belediyemiz tarihinde bir ilki daha gerçekleştirerek her biri sanat eseri olan Van kilimlerini kayıt altına aldık ve basımını yaptığımız katalogları yurt içi ve yurt dışındaki turizm ofisleri, satış ofisleri, sanat galerileri, müzeler, oteller ve turizmin olduğu her alana gönderdik" dedi.

"Kadın istihdamına katkı olacak"

Unutulmaya yüz tutmuş kilim sanatının büyükşehir belediyesi eli ile devam ettirildiğini söyleyen Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmiş yıllarda bölgedeki her evde kilim tezgahları vardı. Ne yazık ki şu anda bölgede kilim yapan kimse kalmadı. Ama biz büyükşehir belediyesi olarak bu sanatın devam etmesi adına atölyelerimizde kilim üretimine devam ediyoruz. Yeni ustaların gelişmesi için de çaba içerisindeyiz. Kilim yapmak çok zor ve sabır isteyen zahmetli bir iş. Bu kilimlerin her santiminde el emeği, göz nuru ve tarih var. Bir kilim bir kişi tarafından yaklaşık bir ayda örülüyor ve satışa sunuluyor. Satışa sunulan kilimlerin ücreti de kadınlara veriliyor. Burada çalışan kadınlar bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor. İnşallah bu katalog ve tanıtımla Van kilimlerinin satışını artırarak kilim yapan kadınlara yeni istihdamlar sağlayacağız."

Kentin simgesel değeri olarak ziyaretler sırasında devlet büyüklerine de hediye edilen Van kilimleri, büyükşehir belediyesinin iştiraki Mavi Kent A.Ş. tarafından kentin 5 noktasında bulunan atölyelerde kadınlar tarafından el tezgahlarında, yüzde yüz yün iplikler ve kök boyalardan imal ediliyor. - VAN

Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı
Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Kitap, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir belediyesi 'Van kilimi' kataloğu çıkardı - Son Dakika


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