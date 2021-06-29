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Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Sürüyor

29.06.2021 14:06
Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Sürüyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki işbirliği sürüyorBüyükşehir, hastane yerleşkesine çok amaçlı katlı otopark yapacakAntalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında üniversite hastane yerleşkesi alanına 1797 araç kapasiteli katlı otopark yapılmasına...

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki işbirliği sürüyor

Büyükşehir, hastane yerleşkesine çok amaçlı katlı otopark yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında üniversite hastane yerleşkesi alanına 1797 araç kapasiteli katlı otopark yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacı karşılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasındaki işbirliği gelişerek devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite hastane yerleşkesi alanına acil afet toplanma alanı olarak da kullanılacak bir katlı otopark yapılmasına yönelik protokol imzaladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra belediye ve üniversite yönetimi katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZE HEP DESTEK OLDUK

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Akdeniz Üniversitesi ile birlikte birçok işbirliği protokolü imzaladığını belirterek, "Üniversitemize hep destek olduk. Üniversitemiz de bize destek oldu. Beraber gereğini yaptık. Kıymetli rektörümüz ve çalışma arkadaşları 9 aydır çok güzel işler yapmaya gayret ediyor. Benim sağlığımla ilgili de çok büyük destekleri oldu. Şükürler olsun bugün bu güzel protokol için buradayız, beraberiz" dedi.

1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Alana çok amaçlı bir otopark ve afet ve acil durum toplanma alanı yapmak üzere ihaleye çıkacaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Otopark hastalarımız ve hasta yakınlarımıza hizmet verecek. Otopark bulamadıkları için doktor randevularını artık kaçırmayacaklar. Otoparkımız 1797 araç kapasiteli olacak. Bir yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Hem Üniversitemize hem Büyükşehir Belediyemize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu iş birliği protokollerine devam edeceğiz" diye konuştu.

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI

Rektör Özkan, göreve geldiğinde üniversitenin öncelikli olarak kentle bütünleşmesi gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu çerçevede Antalya'mızdaki kamu kurumları özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği imkanı arıyoruz ve ortak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle şehrimizin önemli bir ihtiyacı olan afet ve acil durum toplanma alanı oluşturma, aynı zamanda hastanemize gelen vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını çözmek için birlikte çalıştık. Sayın Başkan başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür ediyorum. Tıbbi hizmetlere yakın olacak bu alanı, afet ve toplanma alanı olması gerektiğinden hareketle bu hizmete tahsis ediyoruz. Bu alanın diğer zamanlarda atıl kalmaması için de Büyükşehir Belediyemizle birlikte buraya bir katlı otopark inşa edeceğiz. 1797 aracın istifade edeceği bu projeyle kentimizin bir sorununu birlikte çözmüş olacağız. "

42 BİN 400 M2 İNŞAAT ALANLI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın imza koyduğu Katlı Otopark Betonarme Karkas İnşaatı Yapım İşi Protokolü ile Akdeniz Üniversitesi'ne ait hastane yerleşkesinde belirlenen alan üzerine 42 bin 400 metrekare inşaat alanlı katlı otopark yapılacak. Projenin betonarme karkası Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilirken, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

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Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Sürüyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Sürüyor - Son Dakika


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