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Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden Çevreyi Korumaya Yönelik Örnek İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden Çevreyi Korumaya Yönelik Örnek İşbirliği Protokolü

16.06.2021 15:05
Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden Çevreyi Korumaya Yönelik Örnek İşbirliği Protokolü, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden çevreyi korumaya yönelik örnek işbirliği protokolüMüsilaj tehlikesine karşı körfez ve iç sular yakın takibe alınacakAntalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi ve çevresinde görülen deniz salyası (müsilaj)...

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden çevreyi korumaya yönelik örnek işbirliği protokolü

Müsilaj tehlikesine karşı körfez ve iç sular yakın takibe alınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi ve çevresinde görülen deniz salyası (müsilaj) gibi olayların Antalya Körfezi'nde görülmesini engellemek adına bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile körfezde ve iç sulardaki sucul canlılar yakın takibe alınacak.

Antalya Körfezi'ndeki Deniz ve Kıyı Geçiş Suları ile İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi İş Birliği Protokolü'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt imza koydu. Protokol, Marmara Denizi ve çevresinde gösteren deniz salyası (müsilaj ) gibi olayların Antalya Körfezi'nde de görülmesini engellemek adına Antalya Körfezi'nde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sularda sucul canlılarda görülebilecek aşırı artış ve meydana gelebilecek sucul canlı ölüm sebeplerinin bilimsel çalışmalar çerçevesinde incelenmesini amaçlıyor. Protokolle, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasında deniz, kıyı geçiş suları ile iç sular izleme programlarının belirlenmesi, incelenmesi, bilimsel analizlerinin yapılması ve raporlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

KENTİMİZİ KORUMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek' in çevre konularına büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Çünkü hepimizin tek bir Antalya'sı var. Kentimizi korumak bizlerin en büyük sorumluluğu. Hem vatandaş hem de kurum olarak sorumluluğu üstlenmiş durumundayız" dedi.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün yasal sorumluluğu ve tek başına yetkisi olmamasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'ne yardımcı olmak adına deniz ve iç sulardaki çeşitli noktalardan numune alarak incelemelerde bulunduğunu ifade eden Tuncer, "Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili diğer kurumlarla ile işbirliği içinde çevremizi korumak adına üzerimize düşen tedbirleri almaktayız. Şimdi de Akdeniz Üniversitemizle bir iş birliği protokolü imzaladığımız için çok mutluyuz. Bu iş birliğiyle Antalya'mız temiz ve doğa dostu Antalya olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

YOL HARİTASI ÇİZMEK İSTEDİK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, da konuşmasında şunları söyledi: "Havayı suyu ve toprağı korumak durumundayız. Suyun en bol olduğu, deniz kenarında yer alan bir şehir olarak suya çok bağımlı bir şehiriz. Denizimiz turizm için, balıkçılık için ekstra kıymetli. Neler yapabiliriz diye oturup düşündük. Hem belediyemiz hem ASAT'la üniversite olarak bir adım atalım istedik. Sorunlar büyümeden en başta neler yapabiliriz şeklinde bir protokol oluşturup yol haritası çizmek istedik. "

ÇEVRE VE SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, çevre ve suyun insanoğlu için vazgeçilmez iki unsur olduğunu ifade ederek, "Bunlar olmazsa hayat olmaz biz olmayız Antalya olmaz. 644 kilometre sahili ve bunun yanında yoğun iç suları bulunan Antalya'mızın deniz ve akarsularının korunması en önemli görevimiz ve sorumluluğumuz" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun da, çevrenin korunması için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır oldukların söyledi.

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Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden Çevreyi Korumaya Yönelik Örnek İşbirliği Protokolü

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden Çevreyi Korumaya Yönelik Örnek İşbirliği Protokolü - Son Dakika


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