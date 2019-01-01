Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü Arasında Protokol

Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü Arasında Protokol

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü arasında Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde inşa edilecek olan Ravza Camii ve Külliyesi'nin yapımı için iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü Arasında Protokol, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü arasında Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde inşa edilecek olan Ravza Camii ve Külliyesi'nin yapımı için iş birliği protokolü imzalandı.

Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmet ve yatırımlarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ravza Camii ve Külliyesi'nin yapımında Kapaklı İlçe Müftülüğüne yardım edecek. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol sonrasında bir açıklama yapan Başkan Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kıymetli Tekirdağ halkına her anlamda hizmet vermek bizleri oldukça mutlu ediyor. İmzalanan protokol kapsamında Kapaklı ilçemize güzel bir cami kazandırılacak. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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