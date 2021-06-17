Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği

17.06.2021 15:04
Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünya ülkeleriyle eş zamanlı düzenlenen çeşitli farkındalık etkinliklerine imza atmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünya ülkeleriyle eş zamanlı düzenlenen çeşitli farkındalık etkinliklerine imza atmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Kadınlar Lokali duvarını eşitlik için boyadı. Türkiye'den Ankara'nın da aralarında bulunduğu Arnavutluk'tan Kosova'ya, Gürcistan'dan Kırgiztan'a kadar 7 ülkede eş zamanlı olarak cinsiyet eşitliğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve kadın haklarını sembolize eden duvar resimleri yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kuruluşlarla da iş birliği yaparak Başkent'te toplumsal farkındalık etkinliklerine imza atıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Şube Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte; kadınların toplumdaki gücüne, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve kadın haklarına vurgu yapmak amacıyla Çankaya Kadınlar Lokali'ne duvar resmi yapıldı.

7 ÜLKE İLE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK

Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi tarafından yapılan "Nüfusun Yarısı=Gücün Yarısı" isimli duvar resminin açılışına Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ve çok sayıda Başkentli katıldı.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin katkılarıyla "Nesiller Boyu Eşitlik" sloganıyla düzenlenen sokak sanatı çalışmasına Ankara da destek verdi. Arnavutluk, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Türkiye'den yedi farklı sokak sanatçısı eş zamanlı olarak duvar resimleri yaptı.

NESİLLER BOYU EŞİTLİK KAMPANYASI

Yerel eşitlik eylem planı kapsamında UN Women ile ortak çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

"Kadına şiddetin ve eşitsizliğin engellenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu politikaların devamı olarak son derece önemli bir hizmete daha imza atmış oldu. 21. yüzyılın en önemli hastalıklardan biri olarak kabul edilen dezavantajlı grupların bulunması tüm insanlığı olduğu gibi ülkemizi de üzmektedir. "

Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Duvar resimleri çalışmalarımız, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak nesiller boyu eşitlik kampanyamızın bir parçası. Biz eşitliğe ulaşmak için bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm yöntemleri kullanıyoruz. Bunu sanatla, sporla, yerel yönetimlerle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, bizim hem stratejik bir ortağımız hem de eşitliğe inanmışlığıyla bu kentte yaşayan kadınlar için büyük bir umut. Bu etkinlikle bu umudu biraz renklendirdik. Sanatçımızın yaptığı resmin arkasında dikkat ettiyseniz dilek çaputları var. Anadolu'da kadınların kendileri için güzel bir dilek dileme yöntemi bu. "

Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi de yaptığı duvar resmini, "Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve nesiller boyu sürdürülebilir eşitlik için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Umarım bu resmi gören kadınlar cesaret alırlar" sözleriyle tanımladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Eşitlik, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ZARA'nın baş tasarımcısından skandal sözler: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 16:17 ZARA'nın baş tasarımcısından skandal sözler: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:06 HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı 16:02 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı 15:38 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:58 Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri dolduran taraftarlar kahroldu Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri dolduran taraftarlar kahroldu         
16:16
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi         
15:59
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:27:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi ve Un Women İş Birliği ile Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement