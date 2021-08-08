Büyükşehir Belediyesi yaraları sarmak için çalışıyor - Son Dakika

Türkiye'deki en büyük yangın olarak kayıtlara geçen büyük Manavgat yangınının kontrol altına alınmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat yangınında zarar gören vatandaşlara yardımcı olabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahadaki sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verdi. Her mahalleye kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi irtibat çadırları açık market görevi görüyor. Yardımseverler tarafından gönderilen yiyecek, içecek ve giysi gibi malzemeler bu çadırlar aracılığıyla afetzedelerle buluşturuluyor.

Talepler ulaştırılıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ise yangından etkilenen mahallelerde yaptığı yerinde incelemeler sürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının listelenmesinin ardından gerekli eşya ve malzemeler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından talep eden vatandaşlara ulaştırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yangında evini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için oluşturulan konteyner kentlerin kanalizasyon ve içme suyu alt yapısını hazırlıyor.

Kurtarılan eşyalar taşınıyor

Büyükşehir ekipleri ayrıca yangında kurtarılan ve güvenli bir bölgeye taşınan afetzedelere ait mobilya ve eşyaları kendine ev kiralayan vatandaşların adreslerine ulaştırıyor. Büyükşehir ekipleri salgın hastalıklara karşı karasinek ve diğer vektörel mücadelelere devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise yaralı ve hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor. Çeltikçi'de kurulan yem ve saman dağıtım noktasında ise besicilerin talepleri karşılanıyor - ANTALYA