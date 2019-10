Büyükşehir Belediyesi yaşlıları unutmadı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine katılarak yaşlılarla bir araya geldi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü düzenlediği moral yemeğiyle kutladı. Gazi Köşkü'nde düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar ve çok sayıda yaşlı katıldı. Vali Güzeloğlu eşi ile birlikte masaları tek tek ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, taleplerini dinledi.



Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, yaşlılarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bugün Dünya Yaşlılar Günü'nde geçmişimizi ve geleceğimizi bizlere taşıyan ve hatırlatan, varlığımızı borçlu olduğumuz siz değerli büyüklerimizle birlikte olmaktan ben ve eşim büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her yaşın belli zorlukları var. Her yaş bir değil, bu açıdan özellikle 2019 yılında farkındalığı artırmak, yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve devlet olarak bütün imkanlarımızı yaşlılarımız için kullanmak adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı "Yaşlılar Yılı" ilan edilmiş ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da bütün kurumlarımızla, imkanlarımızla Büyükşehir Belediyesi dahil hepinize, sizlere hizmet etmek adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün hamdolsun Diyarbakır'da 65 yaş üzeri tüm yurdumuzda bulunan yaşlılarımızı kucaklayıcı, evlerinde bakım hizmeti, Aktif Yaşam Merkezi, sizlerin hayatını ve burada bulunmayan Diyarbakır'da olan bütün yaşlı büyüklerimizi bizden beklentilerini karşılamak adına birçok yatırımı hayata geçirdiğimiz, Aile Bakanlığımızla yaptığımız iş birliği neticesinde en kısa zaman içerisinde Diyarbakır'da en güzel şekilde sizlere sunacağız. Hem merkezde hem de evlerde hayata geçirilecek projeleri başlatıyoruz İnşallah. Emin olun devlet olarak sizlerin yanında ve hizmetinizdeyiz ve bundan da en büyük mutluluğu duyuyoruz. Tüm imkanları size sunmak zorunda ve zorunlu olduğunu biliyoruz. Çünkü devlet millet için vardır. Devletin her bir kuruluşu, milletin her bir ferdinin sıkıntısını ve zorluğunu gidermek için vardır. Biz bunun için buradayız, bunun için size hizmet etme sorumluluğunu ve onuru taşımaktayız. Rabbim bizi mahcup etmesin. İnşallah hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla önümüzdeki günlerde sizlerin bizden beklentilerini karşılamak adına Evde Bakım Hizmetini, Aktif Yaşlanma Merkezinden sağlık hizmetlerine, psikoloji ve manevi desteğe kadar evlerinizdeki sıkıntıların giderilmesine kadar, her birinizi evlerinizde ziyaret edip ellerinizden öpüp, hayır dualarınızı almak çalışmasını başlattık ve artıracağız" dedi.



Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ve eşi yaşlılarla birlikte yemek yedi. Yemek etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Bağlama kursu öğrencileri de yaşlılar için müzik dinletisi gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR