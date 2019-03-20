Büyükşehir Belediyesi Yaşlıları Yemekte Buluşturdu
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde yemekli program organize etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde yemekli program organize etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl 18 - 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle yemekli moral etkinliği düzenledi. Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde düzenlenen etkinliğe yaşlılar evlerinden servis araçlarıyla alınarak merkeze getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan masalarda yemeklerini yiyen yaşlılar, bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yaşlılar, Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen etkinlik ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Etkinliğin ardından yaşlılar tekrar servis araçlarıyla evlerine bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca rutin olarak yaşlılara evde bakım hizmeti, psikolojik destek, refakat hizmetleri ve ekonomik destek vermeye devam ediyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:08 Kaynak: İHA
Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı
OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!