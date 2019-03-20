Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Yaşlıları Yemekte Buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi Yaşlıları Yemekte Buluşturdu

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde yemekli program organize etti.

Büyükşehir Belediyesi Yaşlıları Yemekte Buluşturdu, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde yemekli program organize etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl 18 - 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle yemekli moral etkinliği düzenledi. Sümerpark'ta bulunan Yaşlılar Birimi'nde düzenlenen etkinliğe yaşlılar evlerinden servis araçlarıyla alınarak merkeze getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan masalarda yemeklerini yiyen yaşlılar, bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yaşlılar, Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen etkinlik ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Etkinliğin ardından yaşlılar tekrar servis araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca rutin olarak yaşlılara evde bakım hizmeti, psikolojik destek, refakat hizmetleri ve ekonomik destek vermeye devam ediyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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