Büyükşehir Belediyesi yerel tohumu destekliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi doğal ve yerel ürünlere yönelik tüm çalışmalara destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte "Tohumhane" ismiyle kurulan Kayseri Yerel Tohum Grubu'na Büyükşehir Belediyesi yer tahsis ederek destek verdi.

Kente uygun olan tarım ürünlerini yerel tohumlarla yaygınlaştırmaya çalışan grup, etkinliklerini gerçekleştirmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi'nde bir araya gelecek.

"Tohum İçin Bir Araya Geliyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek Yerel Tohum Takas Şenliği, 8 Kasım'da saat 12.30'da gerçekleştirilecek.