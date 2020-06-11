Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda ekolojik dönüşüm başlattı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, refüjlerde ve kavşak aralarında şehir hayatıyla birlikte çevre ve tasarrufu ön plana çıkaran bir anlayışla çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekolojik dönüşüm adı verilen bu anlayışla daha çok suya ihtiyaç duyan çim yerine daha az suya ihtiyaç duyan ama görselliği çok daha güzel olan çalı grubu bitkileri dikilerek hem su tasarrufu sağlandığı hem de Kayseri'nin güzelliğine güzellik katıldığı belirtildi.

Kurulan damlama sistem ile yüzde 80 su tasarrufu sağlandığı aktarılan açıklama, şu bilgilere yer verildi:

"En çok suda, iş gücünde, gübre ve zirai ilaç kullanımında tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Kadir Has Bulvarı'nda orta göbek üçgen alanlarda, tramvay hattı kavşaklarının üçgen alanlarında, 15 Temmuz Bulvarı'nda ve Fuar kavşağı üçgenlerinde çim alanlar sökülerek çalı gruplarına geçti. Daha önce elle sulama yapılan 7,7 kilometrelik Erciyes Bulvarı'nda yıllar içinde bozulan tüm çim alanlar kaldırıldı ve Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kendi işçileri ile zaman ayarlı otomatik sulama tesisatı uygulaması yaptı. Kayseri'ye hem tasarruf ettiren hem de estetik bir görünüme sahip olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Bulvarı refüj peyzajına 9 bin 750 adet bodur berberis, 20 bin adet altuni taflan, 15 bin adet lavanta, 16 bin adet adi ardıç, 16 bin adet yeşil ardıç ve 230 adet Amerikan dişbudağı ile çiçek dikimi yaptı."