Büyükşehir Belediyesi Yks Sınavına Giren Öğrencilerin Yanında - Son Dakika

Milyonlarca ögrencinin üniversite hayatina baslamadan önceki son duragi olan Yüksekögretim Kurumlari Sinavi (YKS) bugün basladi.

Sinav öncesinde okul önlerinde stant açan Aydin Büyüksehir Belediyesi (ABB) sinav öncesinde ögrencileri ve ailelerini yalniz birakmadi. Pandeminin ilk günlerinden bu yana vatandaslara maske ve hijyen kitleri dagitimini sürdüren Büyüksehir Belediyesi, YKS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldi.

Aydin'in Nazilli, Efeler ve Söke ilçelerindeki okullarda yapilan YKS sinavi öncesinde, sinava girecek ögrencilere ve onlara eslik eden velilerine maske ve su dagitildi.

Siniflar dezenfekte edildi

Sinav öncesinde ABB Çevre Koruma Kontrol Dairesi Baskanligi ekiplerince dezenfekte edilen siniflar, ögrencilere hijyenik bir ortamda sinava girme imkani sagladi.

"Basarilar ve aydinlik yarinlar diliyorum"

Sosyal medya hesabindan yaptigi açiklama ile ögrencilere basarilar dileyen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Yüksekögretim Kurumlari Sinavi'nin her bir oturumu için tüm adaylara basarilar ve aydinlik yarinlar diliyorum. " dedi.