Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin sadece kent merkezinde değil ilçelerde de sunduğu yüzme havuzu hizmetinin kalitesi tescillendi.

Her yıl on binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu temiz havuz suyu sertifikası almaya hak kazandı.

Belediyenin yüzme havuzu hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilmesi için havuzların bakımına azami derecede özen gösterdiği belirtildi.