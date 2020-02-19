Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin sadece kent merkezinde değil ilçelerde de sunduğu yüzme havuzu hizmetinin kalitesi tescillendi.

Her yıl on binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu temiz havuz suyu sertifikası almaya hak kazandı.

Belediyenin yüzme havuzu hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilmesi için havuzların bakımına azami derecede özen gösterdiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:31:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]