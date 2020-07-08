Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni normal süreçte sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda hem uyarıyor, hem de bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni normal süreçte sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda hem uyarıyor, hem de bilgilendirmelerde bulunuyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda insan kalabalığının yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince virüse yönelik koruyucu tedbirlerin ne denli önemli olduğunu unutturmamak adına maske kullanmayan vatandaşlar uyarıldı ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca ekipler sosyal mesafe konusuna da dikkat çekerek vatandaşların bilgilendirilmesini sağladı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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