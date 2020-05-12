Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri taksileri denetledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, taksi durakları tek tek gezilerek bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde, taksilerin en az haftada bir dezenfekte edileceği ve bu durumun belgelendirileceği belirtildi.

Tedbirler çerçevesinde taksi şoförleri ve müşterilerin maske takacağı, en fazla üç müşterinin taşınabileceği, taksilerde dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurulacağı vurgulanarak bu konularda dikkatli olunması istendi.