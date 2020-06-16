Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşları uyarıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri İnönü Parkı'nda ve Mimarsinan Parkı'nda anonslarla uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşlara rehavete kapılmadan sosyal mesafeyi koruması, maske takması ve temizlik kurallarına uyulması uyarılarını yaptı.

Sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtttı.

Elazığ Valiliği'ne atanan Yırık için program

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık için düzenlenen programa katıldı.

Erguvan Tesisleri'nde düzenlenen programa, Vali Şehmus Günaydın, Yırık, 12. Hava Üs Komutanı Aziz Adalı, Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Elazığ Valisi olarak atanan Yırık'ın kent için büyük bir şans olduğunu belirterek, başarılar diledi.