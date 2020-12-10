Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim

10.12.2020 10:41
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini aralıksız denetliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini aralıksız denetliyor. İşletmelerin ürünleri fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için gerçekleştirilen denetimlerde; ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı, fahiş fiyatlar ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla gıda işletmelerinde denetimler aralıksız sürüyor. Etiket ve tarife denetimi, etiket fiyatı ile kasa fiyat farkı, indirimli ürünlerde önceki fiyatın etiketlerde yazılı olması, etiket fiyatlarının TL olarak yazılması, gramaj ve ürünlerin tür ile cinsleri denetlenirken, fahiş fiyat, ücret tarifelerini kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde gerekli yerlere asmayan işyerlerinin tespiti gibi konular inceleniyor. Ekipler, fiyat etiketi ile reyon arasındaki gramaj tutarlılığını da kontrol ediyor. Kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olmaması gibi hususlar üzerinde duran ekipler, vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ekipler, market raflarındaki ürünleri inceleyip, tüm reyonları tek tek geziyor. Reyonlardaki ürünlerin son kullanım tarihlerine bakılıyor.

Dört merkez ilçede sürdürülen denetimler Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları ve Toplum Destekli Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekibi tarafından yapılıyor.

"Amacımız haksız rekabetin önüne geçmek"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan Zabıta Amiri Nazım Külbay, "Şu an denetime geldik. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fiyat, menşei, gramaj, halkımızın ne yediğiyle ilgili aldanmaması açısından bunların denetimini yaptık. Halkımız için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek. Biz bu denetimlerimizi zamanı zaman yapıyoruz. Amacımız haksız rekabetin önüne geçmek. Eksik gramaj olanları, fiyat etiketi olmayanları, menşei ile ilgili not alıyoruz. Halkımızın cebini düşünerek, esnafın da malının kalitesini arttırmak amacımız. Daha kaliteli ürünlerin alınması amacıyla yapıyoruz" dedi.

"Denetimlerden memnun kaldık"

Bir gıda işletmesinin müdürü Mustafa Yurtman da denetimlerden memnun kaldığını ifade ederek, "Zabıta arkadaşlarımız düzenli olarak bizi kontrol ediyorlar. Biz de bu işten çok memnunuz. Müşterilerimiz de bu olaydan memnun. Zaten genelde müşterilerimiz bunun bilincinde. Biz kendimiz de denetim yapıyoruz. Ekipler genelde fiyat etiketlerimizi, son kullanma tarihlerini denetlediler. Ürünlerin menşeilerini denetlediler. Yabancı ülkeden gelen ürünler oluyor, yerli malı ürünler oluyor. Etiketlerimizde yerli malı olması gereken ibareler var. Bunları denetlediler. Hepsinde de iyi sonuç aldık. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Denetimler sonunda herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşıldığında Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tespit tutanağı tutuluyor ve tutanak Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor. İdari yaptırım kararı Ticaret İl Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim - Son Dakika


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