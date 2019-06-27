Büyükşehir belediyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yerel yönetimlerde ilk yansımasını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde yerel yönetimlerde ilk kez 'Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yerel yönetimlerde ilk yansımasını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde yerel yönetimlerde ilk kez 'Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu.



Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, sanayi ve ticaret şehri olan Gaziantep'in turizm ve tarım alanınyanı sıra öne çıkan gastronomi ve kültür varlıkları ile inovasyon potansiyelini açığa çıkarmak, geliştirmek, bu potansiyeli daha çok vurgulayarak ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği konumda yer almasını sağlamayı temel hedef ediniyor. Etkin vatandaş katılımı ile sıradışı bakış açılarını kullanarak inovasyona dayalı hizmet anlayışını hayata geçirmek, akıllı şehircilik, sosyal inovasyon bağlamında inovasyonun kentin dokusuna nüfuz etmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili diğer birçok paydaşla inovasyon bazlı bir ekosistem kurmak ve paydaşlarla, birlikte hareket ilkesi doğrultusunda üretilecek ortak projelerle kentin gelişimine ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.



Uluslararası arenada inovasyonu hızlandırıcı etkisi kabul edilmiş olan Living Lab organizasyonu ile her kesimden vatandaşların kentin gelişiminde söz sahibi olmasını istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, "Kentin yönetimine üretilen projelerle daha çok katılım sağlamasını ve böylece Gaziantep'in demokratik inovasyonu benimsemesini sağlamak istiyoruz. Dünyanın en eski şehirleri arasında ilk on sırada yer alan Gaziantep'in inovasyon konusunda da kadim olduğunu açığa çıkarmak hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu.



Arslan, kurulan bu birim ile Gaziantep'te Ar-Ge ve İnvasyon alanına önemli katkı sunmak istediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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