Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinde "e-imza" dönemi
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinde 'e-imza' dönemi

Büyükşehir Belediyesinde "e-imza" dönemi

22 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince internet üzerinden yapılacak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalarda bugün itibarıyla elektronik imza uygulamasına geçildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinde

Ankara Büyükşehir Belediyesince internet üzerinden yapılacak kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalarda bugün itibarıyla elektronik imza uygulamasına geçildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca resmi yazışmalarda ıslak imza yerine elektronik imza uygulamasına geçildi.

Uygulama kapsamında daire başkanları, müdürler ve personele eğitim veren belediye, elektronik belgeleme sistemiyle sağlanan bilgi güvenliğini, e-imzayı da ekleyerek daha da güçlendirecek.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, uygulama sayesinde kağıt tasarrufu ile hız ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"Geriye dönük veri oluşturulmasına katkıda bulunacak"

Elektronik imzanın gizliliği, kimlik doğrulamayı ve veri bütünlüğünü sağlayacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti

"Bugünden itibaren geçeceğimiz uygulama aynı zamanda bir kurumun şeffaflığına, hesap verebilirliğine, anlık ve geriye dönük veri oluşturmasına da katkıda bulunacak. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'yı 'dijital dönüşümün de başkenti yapma' vizyonumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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