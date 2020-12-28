Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak
28.12.2020 16:51
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.
Başkan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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