Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinde Karla Mücadele

Büyükşehir Belediyesinde Karla Mücadele

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinde Karla Mücadele, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezindeki 450 kilometrelik, ilçelerde ise 3 bin 483 kilometrelik yol ağını trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinin tamamında ihtiyaç duyulan yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekipler büyük bir gayret gösteriyor.

İlçeler ve bağlı mahallelerin bir kısmında ise yol açma çalışmaları yapılamıyor. Kayseri - Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş yollarının trafiğe kapatılması ve Kayseri- Sivas yolundaki trafiğin de kontrollü olarak sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmaları gerçekleştirilemiyor.

Pek çok ilçe ve mahallelerde açılan yollar da yoğun kar ve tipi nedeniyle tekrar kapanıyor.

Belediye ekipleri kar yağışının olumsuz etkilerini gidermek için 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:28 Kaynak: AA

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