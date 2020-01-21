Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile ilgili bürokratlar katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'nin açılışı için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın kente geleceğini hatırlatarak, bu ziyaret öncesi ilgili bakanlığın bürokratları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Günaydın da bu tür toplantıların kente önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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