Büyükşehir Belediyesinden 10 bölgede yol çalışması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Develi ilçelerinde 10 ayrı bölgede yol çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalarda, Akkışla ilçesi Girinci yoluna iki kat sathi kaplama, Bünyan ilçesi Karakaya-Yağmurbeyli arası yola iki kat sathi kaplama, Özvatan ilçesi Kermelik-Amarat arası yola iki kat sathi kaplama ve Özvatan ilçesi Silahtar-Özvatan arası yola bir kat sathi kaplama yapıldı.

Pınarbaşı Gölcük Mahallesi'ne ve Talas Alaybeyli Mahallesi ile Tomarza Avşarsöğütlü-Kayabaşı mahallelerine oto korkuluk yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilhisar Gülbayır Mahallesi'ne kar direği, Sarız Kabaktepe Mahallesi'ne kar siperi, Develi ilçesi Yaylacık Mahalle'sine de köprü yapım işi gerçekleştirdi.

Kırsal Daire Başkanlığı'nca, kırsal yollarda 605 bin 20 kilometrelik hizmet yaparak, ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.