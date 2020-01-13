Büyükşehir Belediyesinden 2 bekçiyi arama çalışmalarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden 2 bekçiyi arama çalışmalarına destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden 2 bekçiyi arama çalışmalarına destek

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini karadan, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden 2 bekçiyi arama çalışmalarına destek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini karadan, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaçların karşılanması noktasında arama çalışmalarına destek veriyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında Berdan Nehrinin Kulak Mahallesinde denize döküldüğü bölgede avlanmak için kayıkla denize açılmış, kıyıda kalan diğer bekçi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmişti. Bunun üzerine bölgede jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.


Çalışmalarda, Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağının yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama yapıyor. İki bekçiyi su altında arama çalışmaları da devam ediyor.


Kayıp bekçilerin yakınlarının kıyıda endişeli bekleyişleri de sürüyor.


Büyükşehir'den arama çalışmalarına destek


Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaybolan 2 bekçinin arama kurtarma çalışmalarına katılanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların yürütüldüğü Kulak Mahallesi sahilinde çadır kurarak, ekiplerin ve bekçilerin yakınlarının ısınma ihtiyacını karşılarken, çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.


Büyükşehir ekiplerinin, çalışmalar bitene kadar destek vermeye devam edecekleri bildirildi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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