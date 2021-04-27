Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

27.04.2021 10:13
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki farklı etkinliğe imza attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki farklı etkinliğe imza attı. İki etkinliğe de katılıp, çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk olarak "Adını Sen Koy" projesi kapsamında adını minik Yiğit Veli Özer'in verdiği 'Yenilmezler Kulesi Oyun Parkı'nın açılışını yaptı, daha sonra çocuk oyun atölyelerinin ve kadın üretici stantlarının kurulduğu etkinliğe katıldı.

Başkan Seçer'in ziyaret ettiği Özgecan Aslan Barış Meydanındaki etkinlikte, 119 kadın üretici 40 stantta buluşurken, çocuklar da kendileri için kurulan 6 farklı oyun atölyesinde öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı. Gün boyu renkli sahnelerin yaşandığı alanda çocuklar gönüllerince eğlenirken, art arda sunulan oyun ve dans gösterileri 23 Nisan coşkusuna damga vurdu.

"Yeni yaptığımız parklara çocuklarımızın verdiği isimleri koyacağız"

Başkan Seçer, Kültür Park Galatasaray Meydanındaki 'Yenilmezler Kulesi Oyun Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çocukların kendilerinden yoğun olarak oyun parkları istediğini, özellikle pandemi sürecinde açık alanların öneminin daha da arttığını söyledi. Özellikle kırsal mahallelere eğildiklerini ve oyun parklarının kısıtlı olduğu bölgeleri önceleyerek talep edilen ve uygun bulunan her noktaya çocuk oyun parkları kurmak istediklerini vurgulayan Seçer, "Arkadaşlarımız toplam 50 adet oyun parkını kentimize kazandırdı. 2 yıllık dönemde yoğun çaba sarf ettiler ama bundan sonra tabi artırarak devam edeceğiz. Ben bir kent yöneticisi olarak kentimde yaşayan her bireyin kentin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini söylüyorum ve yönetim anlayışımda da bunu uyguluyorum. Bugün burada olma sebebimiz 'Adını Sen Koy' projesi kapsamında bu parka isim vereceğiz. Peki bu ismi kim verdi? Küçük Yiğit verdi. Onlarca isim geldi bize, bunlardan uygun olan 50 isim tespit etti arkadaşlarımız. Yeni yaptığımız parklara çocuklarımızın verdiği isimleri koyacağız. İşte bu katılımcılık örneği" dedi.

Minik Yiğit de yapılan park için teşekkür etti.

"Ulu Önder, bir asır önce çocuklarımızın, karanlıkta bize yol gösteren ışıklar olduğunu görmüş"

Park açılışının ardından 23 Nisan coşkusunun yaşandığı Özgecan Aslan Barış Meydanını ziyaret eden Seçer, "Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Her şeye rağmen bayram tadında kutlayalım bugünü. Çocuklarımızın en mutlu günlerinden biri. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizim çocuklarımıza değil, tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Ulu Önder, bir asır önce çocuklarımızın, geleceğimizin güvencesi olduğunu, onların karanlıkta bize yol gösteren ışıklar olduğunu görmüş. Rahmetle, şükranla, saygıyla anıyoruz Ulu Önder Atatürk'ümüzü. Atatürk'ümüzü seviyoruz, sayıyoruz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çocukların daha güzel bir Mersin'de yaşamaları için çaba gösteriyoruz"

Çocukların daha güzel bir Mersin'de yaşayabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti: "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, bizim geleceğimiz, güvencemiz. Onlar için her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz, bayrağı onlara teslim edeceğiz. Bugünün küçükleri, geleceğin büyükleri; gelecekte ülkeyi yönetecekler ama biz onlara 'Biz dedelerimizle gurur duyuyoruz' dedirtmeliyiz. 'Biz babalarımızla, annelerimizle, büyükannelerimizle gurur duyuyoruz, atalarımızla gurur duyuyoruz' demeliler. Onlara öyle bir ülke bırakalım ki bunları çocuklarımız onlarca yıl sonra söyleyebilsin. Onların daha güzel bir Mersin'de yaşamaları için belediye olarak çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz."

"Bizler çocuklarımıza temiz bir çevre vermek zorundayız"

Başkan Seçer, çocukların kendilerinden park, yeşil alan ve oyun alanları istediğini belirterek, "Çocuklarımız temiz bir çevre istiyor, pırıl pırıl sokaklarda yürümek, pırıl pırıl parklarda oyun oynamak istiyorlar. Bizler onlara temiz bir çevre vermek zorundayız. Bizler belediye olarak çevreyi temiz tutarken, ebeveynler de buna dikkat etmek zorunda. İyi, modern bir eğitim, sıcak bir yuva, mutlu aileler istiyorlar. Çocuklar ister, çocukların da hakkıdır. Bunları vermek de bizlerin görevidir. Her şeyi beraber, elbirliğiyle yapacağız. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olduğu yerde mutluluk olur, başarı olur. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, oyunlar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinliği - Son Dakika


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