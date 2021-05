Büyükşehir Belediyesinden 49 başarılı sporcu ve 35 antrenöre 419 bin lira ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporcu Ödülleri' töreni düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı törende, Mersin'i ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıları ile tanıtan 49 sporcu ile 35 antrenöre toplam 419 bin lira para ödülü verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporcu Ödülleri töreni, Cumhuriyet Gösteri Merkezinde yapıldı. Mersin'de sporu geliştirmek ve sporculara katkı sunmak adına düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da katıldı.

49 başarılı sporcu ve 35 antrenöre toplam 419 bin 640 lira para ödülü

Törende ilk olarak Mersin'de sporun gelişmesine katkı sunmuş 5 duayene Başkan Seçer tarafından özel plaketler takdim edildi. Başkan Seçer ve protokol heyeti, 49 sporcuya 342 bin 795 lira, 35 antrenöre de 76 bin 845 lira olmak üzere toplam 419 bin 640 lira para ödülü sundu. Törende ayrıca başarılı sporcuların yetişmesinde büyük pay sahibi olan ailelere de plaket verildi.

"Kadınlar olmazsa toplumun bereketi olmaz"

Törende konuşan Seçer, ödül töreninin yapıldığı gösteri merkezinde açılan üretici kadın stantlarına değinerek, "Buraya gelirken kadın üreticilerimizin stantlarını açtığı alandan geçtim. Onlara çok yoğun destek veriyoruz. Kadınlar bizim için baş tacı. Kadınlar olmazsa hayat olmaz, sevgi olmaz, şefkat olmaz. Kadınlar olmazsa bereket olmaz. Onları arı gibi çalışırken gördükçe memleketim adına çok daha fazla umutlanıyorum. Biz bu kenti yönettiğimiz süre içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların yanında dimdik olacağız, onlarla beraber yürüyeceğiz" dedi.

19 Mayıs 1919'u "Türk tarihinde çok önemli bir gün" olarak tanımlayan Seçer, "Bugünkü laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı tarihi bir gündü. Bugün burada bu güzel coğrafyada bir aradaysak, her şeye rağmen huzur, barış, kardeşlik içerisinde bir yaşam mücadelesi veriyorsak ilk önce o tarihlerdeki atalarımızın verdiği mücadelelerden kaynaklı olduğunu bilelim ve onlara buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi gönderelim" diye konuştu.

"Spora ve sporcuya katkı vermeyi ilke edinmişiz"

Ulusal ve uluslararası platformlarda üstün başarı gösteren sporcuları mutlaka taltifte bulunacaklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti:

"Onlar birer genç, geleceğimizin umudu. Zaten bayramımız Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlik var, spor var. Buradaki sporcularımızda, onlara emek veren spor camiasında gençlik var, azim var, kararlılık var, ülke sevgisi var. Buradaki sporcularımız başarı gösterdiler, dereceye girdiler. Ülkesi ve Mersin adına dereceye girse de girmese de o mücadeleyi verme cesareti gösteren her gencimiz, her sporcumuz başarılıdır. Ben onları yürekten alkışlıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya katkı vermeyi ilke edinmişiz. Spor insanları bir araya getiriyor. İnsanları bir araya getirmek, barışı, huzuru, kardeşliği tesis etmek için herhalde spordan daha iyi bir zemin, sporcudan daha iyi bir birey bulamayız. Kültür, sanat da sporcularımız gibi toplumda barışı, huzuru, birliği, beraberliği tesis etmeye katkı sunacak önemli uğraş alanları diye düşünüyorum."

"Mersinimizi tanıtmak için spora desteğimiz devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 22 branşta 89'u lisanslı olmak üzere toplam 819 sporcusu olduğunu hatırlatan Seçer, farklı branşlarda kazanılan başarıları anlattı. Seçer, "Bu yıl erkek basketbol takımımız Türkiye Basketbol 1. Ligine yükseldi. Onları kutluyorum. Yine kadın voleybol takımımız 30 yıl aradan sonra voleybol 2. Ligde şampiyon oldu. Türkiye'de artık kadın voleybol takımımız bizi 1. Ligde temsil edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımını da canı yürekten kutluyorum. Kadın basketbol takımımız bu sezon 1. Ligde mücadele etti. Gelecek yıl da 1. Ligde Mersinimizi temsil edecek. Kadın hentbol takımımız 2. Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluğuna ramak kaldı. 27-29 Mayıs tarihlerinde oynayacakları müsabakalar var. Ben eminim onlar da başarılı olacaklar ve kadın hentbol takımımız da gelecek yıl Mersinimizi Hentbol 1. Ligde temsil edecek. Onlara canı yürekten başarılar diliyorum. Her branşta elbette ki başarılı olmak için, Mersinimizi tanıtmak için spora desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tüm ilçelerimizde spor tesislerimizin sayısının arttırılması için her türlü çabayı gösteriyoruz"

'Kır Çiçekleri' projesinden de bahseden Seçer, "Biz dedik ki; 'Nasıl ki eğitimde fırsat eşitliği için eğitim merkezini açtık; sporda da öncelikli olarak kırsal mahallelerimizdeki bu çocuklarımızı bağrımıza basalım. Bu çocuklarımızın gelecekte başarılı birer sporcu olabilmeleri için onların eğitimine de sporuna da sosyal alandaki yetişmelerine de katkı sunalım.' Artık onlar bizim çocuğumuz, yatılı kalıyorlar. 10-12 yaş arasındaki bu çocuklarımız okullarına da devam ediyor. Kaldıkları misafirhanede öğretmenleri var, onlarla ilgilenen eğitmenleri var. Onların eşliğinde geleceğin sporcularını şimdiden yetiştiriyoruz. Altyapı dediğimiz olay tam da bu. Bunu geliştireceğiz. Gelecek yıl yine başka bir misafirhanemizde bu sayıya yakın, 50 ya da 60 erkek öğrencimizi, yine kırsal mahallelerden seçeceğiz. 10-12 yaş arası başarılı çocuklarımıza, burada onların iyi bir sporcu olarak yetişmeleri için katkımızı sürdüreceğiz. Her noktada spor tesislerimiz için arkadaşlarımız önemli çalışmalar yapıyorlar. Kapalı spor salonlarından açık oyun sahalarına kadar her konuda Anamur'dan Tarsus'a kadar, 4 merkez ilçemiz ve diğer ilçelerimizde bu tesislerimizin sayısının artırılması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Ödül alan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların ailelerini kutlayan Seçer, "Hep beraber çalışacağız. Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde, ortak duyguyla, birbirimizi severek, birbirimizin elinden tutarak, bu ülkenin geleceği için çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. - MERSİN