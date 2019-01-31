Büyükşehir Belediyesinden 500 Kilometrelik Yeni Arazi Yolu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, açtığı arazi yollarıyla köylülerin arazisine ulaşımını kolaylaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, açtığı arazi yollarıyla köylülerin arazisine ulaşımını kolaylaştırdı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 2014-2018 yılları arasında 9 ilçeye bağlı köylerde yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda yeni arazi yolu açtı.



Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırlarını il sınırları olarak değiştiren 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında hizmet ağı genişleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde çok önemli arazi yolu sorununa el attı.



Açılan arazi yolunu kullanarak traktörleriyle arazilerine ulaşan köylüler, topraklarını işleyerek yerel ve ulusal ekonomiye katkı sunuyor.



Belediye, merkez ilçeler Şehitkamil ve Şahinbey'in yanı sıra Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban, Oğuzeli, Yavuzeli ve Karkamış ilçesine bağlı köylerde 500 kilometre yeni arazi yolu açtı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı