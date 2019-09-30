Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden afet koordinasyon toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Belediyesinden afet koordinasyon toplantısı

32 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü "Afet Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden afet koordinasyon toplantısı, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve birçok yönetici katılım gösterdi.

Yaklaşan kış ayları öncesinde olası tehlikelere karşı önlem alınması ve depreme hazırlık konusunda önemli detaylar paylaşan Uzman Aykut Sarp, afetlerde koordineli bir şekilde hareket edilmesi, iletişimin arttırılması ve süratle müdahale edilebilmesi gerektiğini vurguladı.

İtfaiyenin görev alanının sadece yangınlar olmadığını, deprem, sel ve benzer afetlere de müdahale edildiğini belirten Sarp, şehirlerdeki kurtarma olaylarına, trafik kazalarına ve doğal afetlere de ilk müdahale edildiğini, afet ve acil durum yönetiminde görevli kurum ve kuruluşların müdahale esnasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
Soma Holding'in gökdeleni icradan satışa çıkarıldı Robert Mugabe'nin cansız bedenini çelik tabuta koyup üzerine beton döktüler Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden afet koordinasyon toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]