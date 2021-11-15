Büyükşehir Belediyesinden Arabanlı çiftçilere tohumluk buğday desteği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban'da çiftçilere 100 bin ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığı ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokol kapsamında, sözleşmeli 100 çiftçiye, birer ton verim ve kalitesi önceden tespit edilen "edessa" çeşit makarnalık sert buğday tohumunun dağıtılacağını ifade eden Altun, tarımdaki ihtiyacın giderilmesi ve çiftçiyi desteklemesinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve Tarım Daire Başkanı Kenan Seçkin'e teşekkür etti.???????