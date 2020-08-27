Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı - Son Dakika

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmaları hızlandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gerek kent merkezinde gerekse kırsalda yoğun bir şekilde asfalt serim ve yeni yol açım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fevzi Çakmak Bulvarı asfaltla buluştu

Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolundan gelen araçları, kent merkezindeki trafik sirkülasyonuna girmeden Karaköprü üzerinden Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlayan 50 metrelik Buluntu Hoca Bulvarı ile kesişen 35 metrelik Fevzi Çakmak Bulvarı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göreve gelir gelmez ilk asfaltını gerçekleştirdiği 50 metre olarak açılan ve Şanlıurfalıların hizmetine sunulan Buluntu Hoca Bulvarı ile kesişen Fevzi Çakmak Bulvarı 2 ayrı finisher yardımı ile tozdan ve çamurdan kurtarılıyor.

Çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden esnaflar, "Yolumuz daha önce tozdan geçilmiyordu. Şimdi kaliteli asfalt oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Karaköprü İlçesinde ikinci 35 metrelik yol üzerinde yer alan Fevzi Çakmak Bulvarının asfaltı tamamlandığında bu yolu kullanan sürücüler Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet Caddesini geçerek Abdülkadir Badıllı Bulvarına buradan da Haliliye ve Eyyübiye ilçesine geçiş sağlayabilecek.

Mimar Sinan Caddesi ikinci şeridi asfalta hazırlanıyor

Karaköprü İlçesinde özellikle sürücülerin yoğunlukla kullandığı Mimar Sinan Caddesinin ikinci kısmı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalta hazırlanıyor. Daha önce iki şeritte gidiş geliş olarak hizmet veren caddeyi 4 şeritte ikili geliş gidiş şeklinde revize eden Büyükşehir Belediyesi adeta yolu şantiyeye çevirdi.

Altyapısı ve üst yapısı güçlendirilen Mimar Sinan Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarındaki asfalt seriminin ardından asfaltlanarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunulacak. - ŞANLIURFA