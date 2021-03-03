Büyükşehir Belediyesinden Atatürk'ün Mersin'e geliş gününe özel futbol turnuvası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e geldiği tarih olan 17 Mart 1923'ün 98'inci yıldönümünde "17 Mart 17 Yaş Futbol Turnuvası" düzenliyor. Turnuvanın ilk maçları oynanırken, finali 17 Mart'ta yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e ayak bastığı tarih olan 17 Mart 1923'ün 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlediği "17 Mart 17 Yaş Futbol Turnuvası"nın açılışını gerçekleştirdi. 10 takımın yer aldığı turnuvanın ilk karşılaşmaları Adonis-Yol spor ve Toros Kartalı-Kuvayi Milliye takımları arasında yapıldı.

Turnuvanın açılışındaki karşılaşmalarda Adonis, Yolspor'u 3-2 yenerken, Toros Kartalı-Kuvayi Milliye arasındaki maçı ise 5-2 galibiyetle Kuvayi Milliye aldı. Turnuvada oynayacak takımların A Grubunda Adonis, Toros Kartalı, Kuvayi Milliye, Yolspor, Başarıspor; B Grubunda ise Çukurova İdman Yurdu, Mersin Demirspor, Camspor, Atagüçspor ve Silifke Çağdaş Gençlik spor kulüpleri yer aldı. Turnuvanın final maçı 17 Mart 2021'de yapılacak. Turnuva şartnamesinde 10 takımla düzenlenen maçların 6 oyuncu ve 1 kaleci olmak üzere 2004-2005 doğumlu 7'şer kişilik takımlarla Macit Özcan Spor Tesislerinde oynanacağı belirtildi.

"İsminize yakışır mücadele sergileyin"

Açılışta sporcu gençlere seslenen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, "Atatürk; sadece bu ülkeye değil, dünyaya mal olmuş büyük bir lider. Çok başarılı bir komutan, çok büyük bir devrimci ve devlet adamı. İlkeleri ve inkılaplarıyla kendinize yön çizmeniz, hayatınıza büyük ışık tutacaktır. İyi bir sporcu olmak, özelinde iyi bir futbolcu olmak; tecrübeyle, bilgiyle, donanımla kendinizi farklı kılar. Öncelikle kulüpleriniz adına katılıyorsunuz ama isminize yakışır mücadele sergileyin. Müsabakaları izliyorsunuz, bir olayla karşılaştığınız zaman kimse kulübe mal etmiyor, kişiye mal ediyor. Çok uzun zamandır maç yapmıyorsunuz, burada bizlere güzel maçlar izlettireceğinize eminim. Biz keyif almak istiyoruz, sizler de keyif alın" dedi.

"Bu yaş grubu çok önemli"

Yolspor'un antrenörü Seraç Dülger ise anlamlı bir günde anlamlı bir turnuva gerçekleştirildiğini belirterek, "Atatürk'ün Mersin'e gelişi 17 Mart olduğu için bu anlamlı günde bu turnuvayı yapan Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Daire Başkanımız Ahmet Tarakçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu yaş grubu çok önemli. Burada yenmek, şampiyon olmaktan ziyade centilmence bir karşılaşma ve kaynaşma ortamı olacak" diye konuştu.

"Rakip olsak da hepimiz kardeşiz"

Adonis Spor Kulübü oyuncularından Caner Özönen, 7 senedir futbol oynadığını söyledi. Özönen, turnuvaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Turnuvaya takım olarak iyi çalıştık. Bizim için önemli bir turnuva. Şampiyon olmak istiyoruz. Bizim için önemli bir şey Atatürk'ün Mersin'e geliş yıldönümü. Onun için oynayacağız. Burada hepimiz kardeşiz zaten, rakip olsak da hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Sadece dostlukla mücadele edip, dostlukla çıkacağız. Vahap başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize böyle etkinlikler düzenleyerek çok büyük destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Saha içinde de dışında da birbirimizle iyi anlaşacağız"

Yolspor oyuncularından Nurettin Menteşi de turnuvada yer aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Bu turnuvada dostluk kazansın. Zaten herkes elinden gelenin en iyisini yapacak, birbirimizle iyi anlaşacağız saha içinde, özellikle de saha dışında" dedi.

Takım arkadaşı Ahmet Emin Gök ise "Turnuvaya hazırız. Amacımız başarılı olmak, kendimizi daha iyi ön plana çıkartmak, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN