Büyükşehir Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hediye bisiklet - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisikleti teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 5 kişiye bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye bağlı Spor AŞ'nin yürüttüğü etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Bu kapsamda düzenlenen bisiklet çekilişinin talihlileri de Büyükkılıç'ın katıldığı törenle bisikletlerine kavuştu.

Büyükkılıç ve Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, çekilişle bisiklet almaya hak kazanan Halit Toprakkar, Mesut Usta, Müşerref Bıyık, Eda Varinli ve Şevval Özbolat'a bisikletlerini verdi.

Bisikletli spora vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla kentte değişik etkinlikler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Büyükkılıç, sağlıklı bir ulaşım sistemi olan bisikletin Kayseri'de ulaşımı da rahatlatacağını ifade etti.

Büyükkılıç, "KAYBİS, 90 kilometrelik bisiklet yolu, 51 bisiklet istasyonu, tramvaydan inen vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu kültürün gelişmesine, öğrencilerimize, çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kayseri'mizi seviyoruz, vatandaşlarımızı seviyoruz. Onların güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe Semt Pazarı'nı da ziyaret eden Büyükkılıç, "İnsanlarımızın kurallara uymasından keyif alıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralını asla ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.