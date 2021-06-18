Büyükşehir Belediyesinden Babalar Gününe Özel Program - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi 'Babalar Günü'ne özel bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehit Babaları ile birlikte Şehitlik ziyareti, Gençlik Merkezi Üyeleri ile birlikte 'Vefa Konağı'nı ziyaret edecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan 'Babalar Günü'ne özel bir dizi etkinlikler hazırladı. Hazırlanan etkinlikler;

Şehitlik ve Vefa Konağı'nda yaşlılar ziyaret edilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "2021 Babalar Günü Programı" kapsamında 21 Haziran Pazartesi günü Şehit Babaları ile birlikte saat 11. 00'da Şehitlik ziyareti gerçekleşecek. Şehitlik ziyareti sonrasında 12. 00'da şehit babaları ile Nikah Sarayı'nda bir araya gelinecek.

Şehit babaları ile gerçekleştirilen program sonrasında 13. 30'da Gençlik Merkezi Üyeleri ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar 'Vefa Konağı'nda ziyaret edilerek, sohbet edilecek.